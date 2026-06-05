Uğurcan Çakır'dan eşine sıra dışı jest! Çiçek yerine "Çiçek" notlu havale gönderdi
Milli takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, eşi Kübra Çakır'ın doğum günü için hazırladığı sıra dışı ve esprili sürprizle gündem oldu. Çakır, bu hareketiyle eşinin çiçek gibi solup gidecek bir hediye yerine, kendi istediği ve daha kalıcı bir ürüne yatırım yapmasını istedi.
2019 yılında evlenen Milli kaleci Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakı çifti, mutlu aile yaşantıları ve çocukları Kuzey ve Elis ile paylaştıkları karelerle sosyal medyada büyük ilgi topluyor.
Ancak çiftin kısa süre önce ortaya çıkan bir anısı, Uğurcan Çakır'ın romantizme getirdiği "finansal gerçekçi" bakış açısını gözler önüne serdi.
Sabah'ta Ömer Karahan'ın gündeme taşıdığı olay, hem şaşırttı hem de gülümsetti.
ÇİÇEK YERİNE HAVALE!
Kübra Çakır, o günü şu sözlerle anlattı:
"Uğurcan, yaş günümde bana çiçek yollamayı gereksiz görmüştü. Solup giden çiçektense kalıcı bir hediye almam için para gönderdi. Ben de o gün alındım. Sonra hesabıma para geldi. Baktım Uğurcan göndermiş. Açıklama kısmına ise 'çiçek' diye yazmış."
"ÇİÇEĞE VERİLEN PARAYI GEREKSİZ BULUYOR"
Eşinin bu hamlesinin altında yatan mantığı sonradan anladığını belirten Kübra Çakır, Uğurcan Çakır'ın finansal gerçekçiliğe dayanan romantizm anlayışını şu sözlerle açıkladı:
"Meğer çiçeğe vereceğimiz parayla kendime kalıcı bir şey almamı istiyormuş. Uğurcan, kısa sürede kuruyup çöpe giden çiçeklere yüksek meblağlar ödenmesini gereksiz bir harcama olarak görüyor."
"KALICI OLSUN" MANTIĞI
Milli kalecinin bu kendine has "pratik romantizmi", sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Kimileri bu durumu "son derece mantıklı ve verimli" bulurken, kimileri ise çiçeklerin manevi değerinin vazgeçilmez olduğunu savundu.