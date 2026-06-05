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Uğurcan Çakır'dan eşine sıra dışı jest! Çiçek yerine "Çiçek" notlu havale gönderdi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milli takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, eşi Kübra Çakır'ın doğum günü için hazırladığı sıra dışı ve esprili sürprizle gündem oldu. Çakır, bu hareketiyle eşinin çiçek gibi solup gidecek bir hediye yerine, kendi istediği ve daha kalıcı bir ürüne yatırım yapmasını istedi.

Uğurcan Çakır'dan eşine sıra dışı jest! Çiçek yerine "Çiçek" notlu havale gönderdi 1

2019 yılında evlenen Milli kaleci Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakı çifti, mutlu aile yaşantıları ve çocukları Kuzey ve Elis ile paylaştıkları karelerle sosyal medyada büyük ilgi topluyor.

Uğurcan Çakır'dan eşine sıra dışı jest! Çiçek yerine "Çiçek" notlu havale gönderdi 2

Ancak çiftin kısa süre önce ortaya çıkan bir anısı, Uğurcan Çakır'ın romantizme getirdiği "finansal gerçekçi" bakış açısını gözler önüne serdi.

Sabah'ta Ömer Karahan'ın gündeme taşıdığı olay, hem şaşırttı hem de gülümsetti.

Uğurcan Çakır'dan eşine sıra dışı jest! Çiçek yerine "Çiçek" notlu havale gönderdi 3

ÇİÇEK YERİNE HAVALE!

Kübra Çakır, o günü şu sözlerle anlattı:

"Uğurcan, yaş günümde bana çiçek yollamayı gereksiz görmüştü. Solup giden çiçektense kalıcı bir hediye almam için para gönderdi. Ben de o gün alındım. Sonra hesabıma para geldi. Baktım Uğurcan göndermiş. Açıklama kısmına ise 'çiçek' diye yazmış."

Uğurcan Çakır'dan eşine sıra dışı jest! Çiçek yerine "Çiçek" notlu havale gönderdi 4

"ÇİÇEĞE VERİLEN PARAYI GEREKSİZ BULUYOR"

Eşinin bu hamlesinin altında yatan mantığı sonradan anladığını belirten Kübra Çakır, Uğurcan Çakır'ın finansal gerçekçiliğe dayanan romantizm anlayışını şu sözlerle açıkladı:

"Meğer çiçeğe vereceğimiz parayla kendime kalıcı bir şey almamı istiyormuş. Uğurcan, kısa sürede kuruyup çöpe giden çiçeklere yüksek meblağlar ödenmesini gereksiz bir harcama olarak görüyor."

Uğurcan Çakır'dan eşine sıra dışı jest! Çiçek yerine "Çiçek" notlu havale gönderdi 5

"KALICI OLSUN" MANTIĞI

Milli kalecinin bu kendine has "pratik romantizmi", sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Kimileri bu durumu "son derece mantıklı ve verimli" bulurken, kimileri ise çiçeklerin manevi değerinin vazgeçilmez olduğunu savundu.

Uğurcan Çakır'dan eşine sıra dışı jest! Çiçek yerine "Çiçek" notlu havale gönderdi 6

TRABZON'DA BAŞLAYAN BÜYÜK AŞK

Uğurcan Çakır, saha içindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da hayranlarının markajında. Eşi Kübra Çakır ile olan mutlu evlilikleri ve çocukları, sosyal medyanın en çok takip edilen konularından biri haline geldi.

2015 yılında Trabzon'da bir alışveriş merkezinde başlayan hikayeleri, 2019 yılında görkemli bir nikahla taçlanmıştı. Kübra Çakır'ın aslen Gümüşhaneli olduğu ve İsviçre'nin Zürih kentinde dünyaya geldiği biliniyor.

Uğurcan Çakır'dan eşine sıra dışı jest! Çiçek yerine "Çiçek" notlu havale gönderdi 7

İKİ ÇOCUKLA MUTLULUKLARI İKİ KATINA ÇIKTI

Çiftin mutlu yuvaları, dünyaya gelen çocuklarıyla daha da şenlendi. 2020 yılında oğulları Kuzey'i kucaklarına alan Çakır çifti, aynı duyguyu bir kez daha tattı. Çift, Ocak 2025'te dünyaya gelen kızları Elis'in aralarına katılmasıyla, dört kişilik mutlu bir aile tablosu çiziyor.

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