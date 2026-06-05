Uğurcan Çakır'dan eşine sıra dışı jest! Çiçek yerine "Çiçek" notlu havale gönderdi

TRABZON'DA BAŞLAYAN BÜYÜK AŞK

Uğurcan Çakır, saha içindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da hayranlarının markajında. Eşi Kübra Çakır ile olan mutlu evlilikleri ve çocukları, sosyal medyanın en çok takip edilen konularından biri haline geldi.

2015 yılında Trabzon'da bir alışveriş merkezinde başlayan hikayeleri, 2019 yılında görkemli bir nikahla taçlanmıştı. Kübra Çakır'ın aslen Gümüşhaneli olduğu ve İsviçre'nin Zürih kentinde dünyaya geldiği biliniyor.