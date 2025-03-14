İstanbul'da mevsim tersine döndü! Kar alarmı 22 derece birden düşüş!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yağış beklenmezken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Marmara'nın batısında beklenen kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkileyebilir. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayında Türkiye genelindeki hava durumunu değerlendirdi. Peki sıcaklıklar devam edecek mi, ilerleyen günlerde kar ve yağmur bekleniyor mu? İşte hava durumu raporu…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.03.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 10:24