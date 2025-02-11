El yüz çatlatan soğuklar kapıda! Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil o illerde 2 gün sürecek

Şubat ayının ikinci haftasında yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk hava dalgası, İstanbul için de kar alarmı getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncellenen hava tahmin haritasını paylaşırken, İstanbul Valiliği de kar yağışı konusunda yeni bir uyarıda bulundu. Peki İstanbul'da kar ne zaman başlayacak? Hava sıcaklıkları nasıl seyredecek? İşte İstanbul ve yurt genelindeki hava durumuna ilişkin güncel tahminler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi