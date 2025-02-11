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El yüz çatlatan soğuklar kapıda! Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil o illerde 2 gün sürecek

Şubat ayının ikinci haftasında yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk hava dalgası, İstanbul için de kar alarmı getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncellenen hava tahmin haritasını paylaşırken, İstanbul Valiliği de kar yağışı konusunda yeni bir uyarıda bulundu. Peki İstanbul'da kar ne zaman başlayacak? Hava sıcaklıkları nasıl seyredecek? İşte İstanbul ve yurt genelindeki hava durumuna ilişkin güncel tahminler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.02.2025 07:10 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 08:50
El yüz çatlatan soğuklar kapıda! Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil o illerde 2 gün sürecek

İstanbul, yeni haftaya soğuk ve yağışlı hava ile giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin yaptığı uyarılara göre, 11-12 Şubat tarihleri arasında şehir genelinde kar yağışı bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde karın birikmesi öngörülüyor.

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El yüz çatlatan soğuklar kapıda! Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil o illerde 2 gün sürecek

İstanbul'un Bazı İlçelerinde Kar Yağışı Başladı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı bazı ilçelerde etkili olmaya başladı. Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde ve kuzey bölgelerinde karla karışık yağmur yerini kara bıraktı.

El yüz çatlatan soğuklar kapıda! Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil o illerde 2 gün sürecek

Başakşehir gibi ilçelerde sabahın erken saatlerinde kar yağışı etkisini gösterirken, şehir merkezine de karın yaklaşması bekleniyor

El yüz çatlatan soğuklar kapıda! Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil o illerde 2 gün sürecek

Karla Karışık Yağmur ve Kar Yağışı Bekleniyor

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, şehir bugünden itibaren soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Halihazırda yağmur şeklinde devam eden yağışların, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmura, bazı bölgelerde ise kara dönüşmesi bekleniyor.

Özellikle Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Eyüp, Başakşehir, Sancaktepe, Beykoz, Sarıyer, Çekmeköy ve Şile çevrelerinde kar yağışı görülebilir.

El yüz çatlatan soğuklar kapıda! Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil o illerde 2 gün sürecek

Çarşamba Günü Kar Yağışı Etkisini Artıracak

Tahminlere göre, 11 Şubat Salı günü boyunca İstanbul'da karla karışık yağmur etkili olacak. Ancak akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığının daha da düşmesiyle birlikte yağışların il genelinde kara dönüşmesi bekleniyor.

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