Vapur seferleri iptal mi, son durum ne? 11 Şubat İDO/BUDO iptal feribot seferleri sorgulama ekranı
İstanbul, Bursa, Yalova ve Bandırma arasında sefer yapan deniz otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal olabiliyor. Meteoroloji ve AKOM tarafından yapılan uyarılara göre, İstanbul'da aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmur bekleniyor. Marmara bölgesinde etkili olan kar yağışı ve fırtına, BUDO (Bursa Deniz Otobüsleri) ve İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri) seferlerinde aksamalara yol açabilir. Peki bugün feribotlar çalışıyor mu?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.02.2025 06:32 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 06:32