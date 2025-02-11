Vapur seferleri iptal mi, son durum ne? 11 Şubat İDO/BUDO iptal feribot seferleri sorgulama ekranı

BUDO Seferleri Son Durum

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) da hava şartlarından etkilenen deniz ulaşım hatlarından biri. Fırtına ve dalga boyuna bağlı olarak iptaller yaşanabiliyor. Ancak şu an için BUDO tarafından 11 Şubat Salı günü için herhangi bir iptal açıklaması gelmedi. Gün içinde yaşanabilecek olası iptaller, BUDO'nun resmi kanallarından duyurulacak.

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