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Vapur seferleri iptal mi, son durum ne? 11 Şubat İDO/BUDO iptal feribot seferleri sorgulama ekranı

İstanbul, Bursa, Yalova ve Bandırma arasında sefer yapan deniz otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal olabiliyor. Meteoroloji ve AKOM tarafından yapılan uyarılara göre, İstanbul'da aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmur bekleniyor. Marmara bölgesinde etkili olan kar yağışı ve fırtına, BUDO (Bursa Deniz Otobüsleri) ve İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri) seferlerinde aksamalara yol açabilir. Peki bugün feribotlar çalışıyor mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.02.2025 06:32 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 06:32
Vapur seferleri iptal mi, son durum ne? 11 Şubat İDO/BUDO iptal feribot seferleri sorgulama ekranı

Marmara Bölgesi, soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken, deniz ulaşımında da aksaklıklar yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, bölgenin doğu kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Çanakkale, İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Bursa'da kar yağışı ihtimali sürerken, fırtına nedeniyle deniz ulaşımında iptaller yaşanabilir. İşte 11 Şubat 2025 Salı günü iptal edilen seferlere dair tüm detaylar...

Vapur seferleri iptal mi, son durum ne? 11 Şubat İDO/BUDO iptal feribot seferleri sorgulama ekranı

İDO Seferleri İptal Mi?

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman bazı seferlerini iptal edebiliyor. Ancak 11 Şubat Salı günü için şu ana kadar resmi bir iptal duyurusu yapılmadı. İstanbul'dan Bursa, Yalova ve Bandırma'ya gitmeyi planlayan yolcular, İDO'nun resmi internet sitesinden veya mobil uygulamasından güncel sefer durumlarını kontrol edebilir.

İDO GÜNCEL İPTAL SEFER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN!

Vapur seferleri iptal mi, son durum ne? 11 Şubat İDO/BUDO iptal feribot seferleri sorgulama ekranı

BUDO Seferleri Son Durum

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) da hava şartlarından etkilenen deniz ulaşım hatlarından biri. Fırtına ve dalga boyuna bağlı olarak iptaller yaşanabiliyor. Ancak şu an için BUDO tarafından 11 Şubat Salı günü için herhangi bir iptal açıklaması gelmedi. Gün içinde yaşanabilecek olası iptaller, BUDO'nun resmi kanallarından duyurulacak.

BUDO GÜNCEL İPTAL SEFER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN!

Vapur seferleri iptal mi, son durum ne? 11 Şubat İDO/BUDO iptal feribot seferleri sorgulama ekranı

Vapur Seferlerinde Aksamalar Olabilir

Şehir Hatları'na bağlı vapur seferlerinde de hava koşullarına bağlı olarak aksaklıklar yaşanabiliyor. İstanbul'da lodos veya fırtına nedeniyle bazı hatlarda iptaller söz konusu olabiliyor. Güncel sefer bilgilerini öğrenmek isteyen yolcular, Şehir Hatları'nın resmi internet sitesinden ya da mobil uygulamalarından takip edebilir.

ŞEHİR HATLARI GÜNCEL İPTAL SEFER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN!

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