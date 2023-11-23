Zonguldak'daki fırtınada batan Kafkametler gemisinde büyük ihmal! Facia böyle gelmiş…

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen büyük fırtınada batan "Kafkametler" adlı Türk gemisinde 2 kşi öldü. Kayıp 10 mürettebatı arama çalışmaları devam ederken olayla ilgili yeni ayrıntılar da bir bir ortaya çıkıyor. 88 metre uzunluğu ve 12 metre genişliği olan Kafkametler'in nehir için dizyn edildiği, okyanus ve denizde kullanılmasının büyük risk taşıdığı, fırtınalı denizde bu nedenle ikiye ayrıldığı ortaya çıktı. 1992 yapımı olan geminin 31 yaşında olduğu, metal yorgunluğu bulunduğu ve 30 yaş üzeri gemilerin denize açılmadan önce sac değişimi yapılarak ağır bir bakımdan geçirilmesi gerektiği ifade edildi.