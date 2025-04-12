Ziyafete hazırlanan tilkiye ‘köpek’ şoku

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Çobanlar Mahallesi’nde yaşanan doğa olayı, hem şaşırttı hem tebessüm ettirdi. Aç kalan bir tilki, gündüz vakti mahalleye inerek bir tavuğu yakaladı. Ancak köyde bulunan bir köpeğin kahramanlığı sayesinde tavuk telef olmaktan kurtuldu. O anlar bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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