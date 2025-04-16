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Zirai don armut ve şeftaliyi teğet geçti

Zirai don armut ve şeftaliyi teğet geçti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.04.2025 09:48
Bursa'nın Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, Bursa ve birçok ilde etkili olan zirai don hadisesinin Bursa Ovası'nda ciddi bir zarar oluşturmadığını söyledi. Kentin en katma değerli tarım ürünlerinden armutta bu yıl 100 bin tonu aşkın üretim bekleniyor. Gürsu Ovası'nda şeftali ve nektarinde don sıkıntısı olmadığı ancak kent genelinde şeftalideki verimin yarı yarıya düşebileceği ifade ediliyor.
Zirai don armut ve şeftaliyi teğet geçti
Zirai don armut ve şeftaliyi teğet geçti
Zirai don armut ve şeftaliyi teğet geçti
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