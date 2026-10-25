"Gençleri doğru alanlara kanalize etmeliyiz" Belediye başkanlarından önemli mesajlar

Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği "Türkiye Yüzyılında Marka Şehirler Zirvesi"nde, Merve Türkay'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelin dördüncü oturumuna Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat katıldı. Belediye başkanları, il ve ilçelerinde gençlere yönelik yatırımlar ve spor altyapısına ilişkin açıklamalarda bulundu.