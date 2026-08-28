-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Zeytinburnu’nda İETT otobüsü kazası: Yaralılar var
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Zeytinburnu’nda İETT otobüsü kazası: Yaralılar var

Zeytinburnu sahilinde seyir hâlindeki İETT otobüsü, bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Yaralıların bulunduğu bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Dijital medyayı kim, nasıl denetleyecek? Yapay zeka kaynaklı riskler büyüyor
Sonraki Video
Dijital medyayı kim, nasıl denetleyecek? Yapay zeka kaynaklı riskler büyüyor
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar