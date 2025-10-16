Zeybek oynayan robotlar bilim şenliğinde ilgi topladı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, ilk kez TÜBİTAK 4007 desteğiyle düzenlenen Bilim Şenliği Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda başladı. Üç gün sürecek şenlik boyunca yaklaşık 6 bin öğrencinin etkinliği ziyaret etmesi bekleniyor. Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen bilim şenliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılışa, Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Ölmez, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. TÜBİTAK 4007 desteğiyle ilk kez düzenlenen Bilim Şenliğinde "Zeybek" oynayan ve açılış kurdelesini tutan robotlar ilgi odağı oldu.

