16 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Zeybek oynayan robotlar bilim şenliğinde ilgi topladı
Zeybek oynayan robotlar bilim şenliğinde ilgi topladı

Zeybek oynayan robotlar bilim şenliğinde ilgi topladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.10.2025 17:40
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, ilk kez TÜBİTAK 4007 desteğiyle düzenlenen Bilim Şenliği Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda başladı. Üç gün sürecek şenlik boyunca yaklaşık 6 bin öğrencinin etkinliği ziyaret etmesi bekleniyor. Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen bilim şenliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılışa, Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Ölmez, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. TÜBİTAK 4007 desteğiyle ilk kez düzenlenen Bilim Şenliğinde "Zeybek" oynayan ve açılış kurdelesini tutan robotlar ilgi odağı oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Zeybek oynayan robotlar bilim şenliğinde ilgi topladı
Zeybek oynayan robotlar bilim şenliğinde ilgi topladı
Zeybek oynayan robotlar bilim şenliğinde ilgi topladı
Minguzzi ailesi TBMM’de
Minguzzi ailesi TBMM’de
Konya’da sürücü ters yola girdi! Kaza sonrası savunması ’pes’ dedirtti
Konya'da sürücü ters yola girdi! Kaza sonrası savunması 'pes' dedirtti
Türkiye’nin ilk kırsal uydu kenti!
Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti!
İki grubun sopa tekme ve yumruklu kavgası kamerada
İki grubun sopa tekme ve yumruklu kavgası kamerada
Şaşkına çeviren olay kamerada
Şaşkına çeviren olay kamerada
Muğla’da korkunç olay! Alacak verecek kavgası sonları oldu
Muğla'da korkunç olay! Alacak verecek kavgası sonları oldu
Markette çocuğunu tekmeleyen babaya gözaltı
Markette çocuğunu tekmeleyen babaya gözaltı
Özel bakımevinde şüpheli ölüm!
Özel bakımevinde şüpheli ölüm!
Emine Erdoğan Türkiye-Afrika forumunda
Emine Erdoğan Türkiye-Afrika forumunda
Kayıp balıkçı için arama çalışmaları başlatıldı
Kayıp balıkçı için arama çalışmaları başlatıldı
Narin Güran davasında yeni gelişme
Narin Güran davasında yeni gelişme
Daha Fazla Video Göster