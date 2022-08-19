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Zelenskiy'den Başkan Erdoğan'a teşekkür videosu

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Giriş: 19.08.2022 14:57
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Anlaşmaların uygulanması, Türkiye ve Ukrayna’yı güçlendirecek. Bu müzakereler ve destek için minnettarım” dedi.
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