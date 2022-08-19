19 Ağustos 2022, Cuma
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Zelenskiy'den Başkan Erdoğan'a teşekkür videosu
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Anlaşmaların uygulanması, Türkiye ve Ukrayna’yı güçlendirecek. Bu müzakereler ve destek için minnettarım” dedi.