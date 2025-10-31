31 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Zehir tacirlerine büyük darbe: Hurdacı dükkanına baskın
Zehir tacirlerine büyük darbe: Hurdacı dükkanına baskın

Zehir tacirlerine büyük darbe: Hurdacı dükkanına baskın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.10.2025 09:32
İstanbul Sultanbeyli'de bir hurdacı dükkanına düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli, çok sayıda uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve bir miktar para ile yakalandı. Bu operasyon, İstanbul genelinde son üç hafta içinde zehir tacirlerine yönelik yürütülen geniş çaplı çalışmaların bir parçası olarak dikkat çekti. Bu süre zarfında toplamda 433 kg uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 215 şüpheliden 186'sı tutuklandı. Öte yandan, İstanbul'da organize suç örgütlerine karşı son 10 ayda düzenlenen operasyonlarda ise 700 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Konuyla ilgili tüm ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Zehir tacirlerine büyük darbe: Hurdacı dükkanına baskın
Zehir tacirlerine büyük darbe: Hurdacı dükkanına baskın
Zehir tacirlerine büyük darbe: Hurdacı dükkanına baskın
Otel yangını faciası! Davada karar bekleniyor
Otel yangını faciası! Davada karar bekleniyor
Sındırgı’da 4.2 büyüklüğünde deprem!
Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde deprem!
Camideki vahşette yeni detaylar! Öldürdüğü adamın eşine attığı mesaj kan dondurdu
Camideki vahşette yeni detaylar! Öldürdüğü adamın eşine attığı mesaj kan dondurdu
Polislerimize saldıran 3 kişi tutuklandı
"Polislerimize saldıran 3 kişi tutuklandı"
Havalar soğudu sobaya rağbet arttı
Havalar soğudu sobaya rağbet arttı
Sakarya’da Tofaş alev topuna döndü
Sakarya’da Tofaş alev topuna döndü
Turkuvaz Medya’dan şehrin ekonomisi etkinliği!
Turkuvaz Medya'dan şehrin ekonomisi etkinliği!
Beşiktaş’ta hafriyat kamyonu devrildi
Beşiktaş'ta hafriyat kamyonu devrildi
Levent Bilir’den geriye gülümsemesi kaldı
Levent Bilir'den geriye gülümsemesi kaldı
Ormanda uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
Ormanda uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
Seferihisar depremi sonrası yeni konutlar yapıldı
Seferihisar depremi sonrası yeni konutlar yapıldı
Daha Fazla Video Göster