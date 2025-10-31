Zehir tacirlerine büyük darbe: Hurdacı dükkanına baskın

İstanbul Sultanbeyli'de bir hurdacı dükkanına düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli, çok sayıda uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve bir miktar para ile yakalandı. Bu operasyon, İstanbul genelinde son üç hafta içinde zehir tacirlerine yönelik yürütülen geniş çaplı çalışmaların bir parçası olarak dikkat çekti. Bu süre zarfında toplamda 433 kg uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 215 şüpheliden 186'sı tutuklandı. Öte yandan, İstanbul'da organize suç örgütlerine karşı son 10 ayda düzenlenen operasyonlarda ise 700 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Konuyla ilgili tüm ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında aktardı.

