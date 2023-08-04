Zayıflama çaylarındaki tehlike: Ölüme kadar götürebilir

İstanbul'da bir kadın fazla kilolarından kurtulmak için zayıflama çayı kullanmaya başladı. 1 ayda 20 kilo verdi ancak oluşan semptomlar nedeniyle neredeyse canından oluyordu. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral A Haber'de kritik uyarılarda bulundu.

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