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Zayıflama çaylarındaki tehlike: Ölüme kadar götürebilir

A Haber
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Giriş: 04.08.2023 11:34
İstanbul'da bir kadın fazla kilolarından kurtulmak için zayıflama çayı kullanmaya başladı. 1 ayda 20 kilo verdi ancak oluşan semptomlar nedeniyle neredeyse canından oluyordu. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral A Haber'de kritik uyarılarda bulundu.
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