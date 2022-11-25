25 Kasım 2022, Cuma
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Zavallı köpeğe elindeki kürekle defalarca vurdu
Konya'da Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde bir köpeğe defalarca elindeki kürekle vuran kişinin görüntüsünün paylaşılması büyük tepki çekti. Olayla ilgili açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediyesi, görüntülere soruşturma başlatıldığını duyurdu.