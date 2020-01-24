24 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
24.01.2020

Yüzmeye korkuyorlardı üzerinde yürüdüler

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde bulunan Güzeloğlan baraj göletinin yüzeyi buzla kaplandı. Buru fırsat bilen vatandaşlar yaz aylarında yüzmeye korktukları göletin üzerinde yürüdüler.

Sivas'ta kent genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezine uzaklığı 86 kilometre olan Altınyayla ilçesinde hava sıcaklığı geçtiğimiz gece sıfırın altında 17 derece olarak ölçüldü. Dondurucu soğuk hava ile birlikte Güzeloğlan köyünde bulunan Güzeloğlan Baraj göletinin yüzeyi kısmen buz tuttu.

Köyde yaşayan vatandaşlar gölün donmasını fırsata dönüştürüp, yaz aylarında yüzmeye korktukları baraj göletinin üzerinde yürümenin keyfini çıkarttı.

Köyün gençleri donan gölün üzerine taş atarak buzun sağlamlığını test etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yüzmeye korkuyorlardı üzerinde yürüdüler
Yüzmeye korkuyorlardı üzerinde yürüdüler
İBB Binası önünde ayvalı protesto
İBB Binası önünde ayvalı protesto
Manisa depreminin şifreleri!
Manisa depreminin şifreleri!
Beyoğlu'nda el yapımı patlayıcı atan şüpheliler kamerada
Beyoğlu'nda el yapımı patlayıcı atan şüpheliler kamerada
İngilizlerin kanser araştırmasıyla ilgili flaş açıklama
İngilizlerin kanser araştırmasıyla ilgili flaş açıklama
Yolcu otobüsü TIR'a çarptı
Yolcu otobüsü TIR'a çarptı
İnşaatta çalışırken dengesini kaybeden işçi düştü
İnşaatta çalışırken dengesini kaybeden işçi düştü
Bolu'da zincirleme kaza!
Bolu'da zincirleme kaza!
İstanbul'da devlet hastanesi ‘Domuz gribi’ şüphesiyle kapatıldı
İstanbul'da devlet hastanesi ‘Domuz gribi’ şüphesiyle kapatıldı
'Kepçe kulak' diye oğlunu öldürmüştü! Karar verildi
'Kepçe kulak' diye oğlunu öldürmüştü! Karar verildi
Havaalanında korkutan patlama sesi
Havaalanında korkutan patlama sesi
‘Palu ailesi’ davasında flaş gelişme Tuncer Ustael...
‘Palu ailesi’ davasında flaş gelişme Tuncer Ustael...
Daha Fazla Video Göster