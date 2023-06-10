Yüz milyonlarca liralık forex vurgunu! Polise yakalanmamak için bakın ne yaptı

Saadet zinciri vurgunlarına yenisi eklendi. Ankara, İzmir, Antalya, Muğla ve Aydın'da faaliyet gösteren çete, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) kayıtlı oldukları yalanıyla binlerce kişiyi yüksek kazançlı forex yatırımı tuzağına çekti. Şebeke yöneticileri Ankara ve İzmir'de iki ofis açtı. WhatsApp grubunda sözde kazançlarla alınan ev, dükkan ve otomobillerin paylaşılması mağdurları daha fazla para yatırmaya teşvik etti. Bu yöntemle yaklaşık 200 milyonluk vurgun yapıldı.