23 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yusufeli Barajı’nda ne kadar elektrik üretiliyor?

Yusufeli Barajı’nda ne kadar elektrik üretiliyor?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.02.2024 11:43
Yusufeli Barajı Türkiye ekonomisine nasıl bir katkıda bulunuyor? Barajda ne kadar elektrik üretiliyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Heyelan köyü ikiye böldü
Heyelan köyü ikiye böldü
Barajda ne kadar elektrik üretiliyor?
Barajda ne kadar elektrik üretiliyor?
100’den fazla araç birbirine girdi
100’den fazla araç birbirine girdi
İki apartman tek duvar!
İki apartman tek duvar!
Morga kaldırılırken canlandı!
Morga kaldırılırken canlandı!
“Alo” diye seslenmek boşanma sebebi sayıldı
“Alo” diye seslenmek boşanma sebebi sayıldı
Korkunç olay! Kum çocukları yuttu
Korkunç olay! Kum çocukları yuttu
Komşu kavgasında istenen ceza belli oldu
Komşu kavgasında istenen ceza belli oldu
Seçim şarkısı büyük beğeni topladı
Seçim şarkısı büyük beğeni topladı
Geceyi gündüze çevirdi! Kartpostallık görüntüler
Geceyi gündüze çevirdi! Kartpostallık görüntüler
Tarihi kule saatine kavuştu
Tarihi kule saatine kavuştu
İstanbul genelinde huzur uygulaması!
İstanbul genelinde huzur uygulaması!
Daha Fazla Video Göster