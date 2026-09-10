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Okul servis ücretleri belli oldu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni tarifeler
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Okul servis ücretleri belli oldu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni tarifeler

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde velilerin merakla beklediği okul servis ücretleri belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de servis fiyatları mesafeye göre değişirken, zam oranları yüzde 10 ile 35 arasında gerçekleşti. İstanbul'da en uzun mesafe için yıllık servis ücreti 93 bin 610 liraya kadar yükseldi. A Haber muhabiri Burcu Özüduru ve kameraman Barış Yar'ın hazırladığı özel haberde, üç büyükşehirdeki servis ücretleri ve velilerin karşılaştığı ekonomik yük ele alındı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve Cansın Helvacı ise A Haber canlı yayınında servis ücretlerindeki artışın nedenlerini değerlendirdi.

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