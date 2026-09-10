Hava savunmasında 7’nci katman planı! Gürz, Çelik Kubbe’nin oyun değiştirici gücü

Türkiye’nin yeni nesil mobil hava savunma sistemi Gürz, sahip olduğu radar, füze ve 35 milimetrelik top sistemiyle dikkat çekiyor. Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, Gürz’ün Korkut ve Sungur sistemlerini 8x8 mobil platformda birleştirdiğini belirtirken, Doç. Dr. Kemal Olçar ise hareket kabiliyeti ve ateş gücüyle sistemin taarruzi birliklerin korunmasında kritik rol üstlenebileceğine dikkat çekti. Uzmanlar ayrıca Çelik Kubbe’nin katmanlı yapısını ve balistik füzelere karşı Türkiye’nin 7’nci hava savunma katmanına duyduğu ihtiyacı A Haber’de değerlendirdi.