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Yürüyen merdivende tehlikeli oyun! Kaydırağa çevirdiler
İzmir'in Gaziemir ilçesinde çocuklar, metrelerce yükseklikteki yürüyen merdiveni kaydırağa çevirdi. A Haber BİP ihbar hattına gelen görüntüde çocuklar, yürüyen merdivenin trabzanlarına tutunarak tırmanıyor. Aynı yöntemle de kayıyor. İşte yürekleri ağızlara getiren o anlar...
İzmir'in Gaziemir ilçesinde çocuklar, metrelerce yükseklikteki yürüyen merdiveni kaydırağa çevirdi. A Haber BİP ihbar hattına gelen görüntüde çocuklar, yürüyen merdivenin trabzanlarına tutunarak tırmanıyor.
Aynı yöntemle de kayıyor. İşte yürekleri ağızlara getiren o anlar...