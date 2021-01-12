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Yürüyen merdivende tehlikeli oyun! Kaydırağa çevirdiler

A Haber
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Giriş: 12.01.2021 11:17
Güncelleme:12.01.2021 14:02
İzmir'in Gaziemir ilçesinde çocuklar, metrelerce yükseklikteki yürüyen merdiveni kaydırağa çevirdi. A Haber BİP ihbar hattına gelen görüntüde çocuklar, yürüyen merdivenin trabzanlarına tutunarak tırmanıyor. Aynı yöntemle de kayıyor. İşte yürekleri ağızlara getiren o anlar...

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çocuklar, metrelerce yükseklikteki yürüyen merdiveni kaydırağa çevirdi. A Haber BİP ihbar hattına gelen görüntüde çocuklar, yürüyen merdivenin trabzanlarına tutunarak tırmanıyor.

Aynı yöntemle de kayıyor. İşte yürekleri ağızlara getiren o anlar...

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Tehlikeli oyun! Kaydırağa çevirdiler
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