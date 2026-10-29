Milli Hızlı Tren'de 250 kilometrelik hız testi! Bakan Uraloğlu 2027 için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından üretilen Milli Hızlı Tren'in Ankara-Kırıkkale arasındaki test sürüşüne katıldı. Saatte 225 kilometre işletme hızına sahip olacak trenin testlerde 250 kilometre hıza ulaştığını açıklayan Uraloğlu, sertifikasyon sürecinin ardından 2027'nin ilk çeyreğinde yolcu taşımacılığına başlanmasının hedeflendiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, Sakarya'daki hızlı tren fabrikasının da yıl sonunda açılmasının planlandığını duyurdu.