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Yürekleri ağza getiren görüntüler! İETT otobüsüne tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

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Giriş: 03.04.2023 10:44
İstanbul’un Fatih ilçesinde patenli iki genç İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerledi. Gençlerin can güvenliğini hiçe sayarak yaptıkları tehlikeli yolculuk anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İşte o anlar...
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