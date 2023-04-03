03 Nisan 2023, Pazartesi
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Yürekleri ağza getiren görüntüler! İETT otobüsüne tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
İstanbul’un Fatih ilçesinde patenli iki genç İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerledi. Gençlerin can güvenliğini hiçe sayarak yaptıkları tehlikeli yolculuk anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İşte o anlar...