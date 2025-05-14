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Yunanistan’a kaçan cinayet şüphelisi polisin Cezanı vatanında çek sözüyle teslim oldu

Yunanistan’a kaçan cinayet şüphelisi polisin “Cezanı vatanında çek” sözüyle teslim oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 14.05.2025 13:20
Güncelleme:14.05.2025 13:22
Adana’da 10 ay önce husumetlisi Kamuran Polat (46) ile girdiği silahlı çatışmada, marketten dönen Hasan İplikçioğlu’nun (47) ölümüne neden olduğu öne sürülen Ferhat Akbey’in (44) Yunanistan’a kaçtığı belirlendi. Cep telefonu numarasına ulaşılan Akbey, cinayet dedektifinin, “Ülkene dön. Cezanı vatanında çek” sözüyle ikna olup Türkiye’ye dönerek teslim oldu. Havalimanında gözaltına alınan Akbey, tutuklandı.
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Yunanistan’a kaçan cinayet şüphelisi polisin Cezanı vatanında çek sözüyle teslim oldu
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