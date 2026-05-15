Yunanistan Zeybek oyununun adını “Zeibekiko” yaptı: Neden Türk kültürünü sahiplenmeye çalışıyor?

Yoğurt, baklava ve cacık gibi Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerini sahiplenme girişimiyle tepki çeken Yunanistan, bu kez gözünü Türk kültürünün simgelerinden biri olan Zeybek oyununa dikti. Batı Anadolu’nun milli değeri olan Zeybek’i “Zeibekiko” adıyla dünyaya pazarlamaya çalışan Atina yönetimi, Selanik’te düzenlenecek dev bir organizasyonla Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hazırlanıyor. Kültür hırsızlığında sınır tanımayan bu hamleye dair tüm detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.