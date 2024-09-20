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Yunan sahil güvenliği sınır ihlali yaptı!

Yunan sahil güvenliği sınır ihlali yaptı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 18:51
Ege denizinde Yunan sahil güvenliği sınır ihlali gerçekleştirdi. Yunan botu kıyıya 50 metre kala Türk sahil güvenliği tarafından uzaklaştırıldı.
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Yunan sahil güvenliği sınır ihlali yaptı!
Yunan sahil güvenliği sınır ihlali yaptı!
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