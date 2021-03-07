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Yumurtadan dolma olur mu? İşte Siirt'in unutulmuş lezzeti: Yumurta dolması!

A Haber
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Giriş: 07.03.2021 15:33
Güncelleme:07.03.2021 17:12
Siirt yöresine ait yumurta dolması eşsiz lezzetiyle damakları şenlendiriyor. Peki yumurta dolması nasıl yapılır? Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı. İşte tarifi....

Siirt yöresine ait yumurta dolması eşsiz lezzetiyle damakları şenlendiriyor. Peki yumurta dolması nasıl yapılır? Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı. İşte tarifi....

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