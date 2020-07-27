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Yumurta içinden sesler gelince... İçinden çıkanı görenler şaştı kaldı

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Giriş: 27.07.2020 17:31
Güncelleme:27.07.2020 17:37
Aydın’ın Çine ilçesindeki 22 yaşındaki Kenan Yıldırım’ın bahçesinde beslediği tavuklardan birinin yumurtasının içerisinden ses geldiğini fark etti ve yumurtayı başka bir yere kaldırdı. Birkaç gün sonra merakına yenik düşerek yumurtayı kırdığında içinden çıkan şeyi görünce hayrete düştü.

Çine'ye bağlı Kızılgüney Mahallesi'nde yaşayan Kenan Yıldırım, sabah kalkıp tavukları kümeslerinden bahçeye saldı ve yemledi. Birkaç saat sonra tavukların yumurtalarını toplamak isteyen Yıldırım, follukta normal tavuk yumurtasının iki katı büyüklüğünde yumurta gördü.

Yumurta içinden sesler gelince... İçinden çıkanı görenler şaştı kaldı YUMURTA İÇİNDEN SESLER GELİNCE... İÇİNDEN ÇIKANI GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

Yumurtayı merakla alıp inceleyen Yıldırım, yumurtanın içerisinden ses geldiğini fark etti ve yumurtayı bulunduğu yerden alarak başka bir yere kaldırdı. Yıldırım, birkaç gün sonra merakına yenik düşerek yumurtayı kırdığında içerisinden bir yumurta daha çıktığını gördü.



Hayatında ilk defa böyle bir şey ile karşılaştığını ifade eden Kenan Yıldırım, "Yumurtayı görünce önce taş sandım. Elime aldığımda yumurta olduğunu anladım. Yumurta avucuma sığmadı. Yumurtayı incelerken metre ile ölçtüm. Normal bir tavuk yumurtası 4 santim iken bu yumurta 8 santimdi. Yumurtanın farklılığını duyan komşularımız yumurtayı görmek istedi. Bir iki gün yumurtayı kaldırıp görmek isteyen herkese gösterdik. Onlar da çok şaşırdılar. Sonrasında yumurtayı kırmaya karar verdim ve kırarken video kaydı yaptım. Yumurtayı kırdığımda içerisinden bir tane daha yumurta çıktı. Normal şekilde sarısı ve beyazı vardı ve içerisinde ayrıca bir yumurta daha vardı. Onu da kırdığımda yine içerisinden sarısı ve beyazı çıktı" dedi.


Yumurtayı kırdığı anın videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Yıldırım, "Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Arkadaşlarım ve komşularımız da böyle bir yumurtayı daha önce hiç görmediklerini ifade ettiler. Yumurtayı kırdığım videoyu sosyal medya hesabımda paylaştım. Herkes çok şaşırdı ve bir sürü yorum geldi" diye konuştu.



"ÇOK ŞAŞIRDIK VE İNANAMADIK"
Kenan Yıldırım'ın babası Hilmi Yıldırım, mahallelerinde hemen hemen herkesin tavuk beslediğini ve bu zamana kadar böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını ifade ederek, "Oğlumla yumurtayı kırdığımızda gözlerimize inanamadık" dedi.

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