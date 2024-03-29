YSK'dan flaş 31 Mart açıklaması! Oy sayımına iftar molası verilecek mi?

YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart'a 2 gün kalan seçim çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Yener, "Seçimlere hazır vaziyetteyiz." derken; oy sayım ve döküm işlemlerinin iftar vaktinde de aralıksız yapılması gerektiğini bildirdi.