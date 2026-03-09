CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Arnavutköy’defeci kaza! Kamyonet otomobile çarptı

Arnavutköy’de kamyonetin çarptığı otomobil ters dönerken aracın şoförü olay yerinden kaçtı. Kaza bir iş yerinin güvelik kamerasına yansıdı

