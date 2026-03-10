CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bahreyn'de taht sallantıda mı? "Kral ülkeyi terk etti" iddiaları gündemde!

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına casusluk yaptığı iddia edilen Hint asıllı bir mühendisin tutuklandığını duyurdu. Stratejik bölgelere ait hassas görüntü ve verileri Mossad'a aktardığı öne sürülen casusluk vakası, bölgedeki jeopolitik gerilimi tırmandırırken; Gazeteci Güngör Yavuzaslan, konunun perde arkasını ve Körfez ülkelerindeki istihbarat savaşlarını A Haber ekranlarında mercek altına aldı.

