ahaber.com.tr Haber Merkezi

A Haber Patriot'ların konuşlandığı noktada!

Milli Savunma Bakanlığı, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot sisteminin Malatya’da konuşlandırıldığını açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.

