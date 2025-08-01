01 Ağustos 2025, Cuma

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Yozgat’ta feci kaza! Yük treni hemzemin geçitte yaşlı kadına çarptı

Yozgat'ta feci kaza! Yük treni hemzemin geçitte yaşlı kadına çarptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.08.2025 21:04
Edinilen bilgiye göre olay, Şefaatli Tren İstasyonu'nda meydana geldi. Yaylapınar Mahallesi, TMO hemzemin geçidi olan bölgede, yolun karşıaına geçmek isteyen Adile Yeşilay'a (74), yük treni çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından Şefaatli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Yozgat’ta feci kaza! Yük treni hemzemin geçitte yaşlı kadına çarptı
Yük treni hemzemin geçitte yaşlı kadına çarptı
Yük treni hemzemin geçitte yaşlı kadına çarptı
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