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Yorgun mermi terörü! 2022 yılında yorgun mermiden 11 can kaybı

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Giriş: 31.07.2023 16:31
Kafası bozulanın, bayramı seyranı bahane edenin, takımı galip geldiği için sevinenin sarıldığı silahtan çıkan mermiler, ateşleyenle uzaktan yakından alakası olmayan, metrelerce uzaklıktaki insanlara isabet ederek yaralanmalarına hatta ölümlerine neden oluyor. 2022 yılında 7'si çocuk 11 kişi hayatın kaybederken 8'i çocuk 16 kişi ise yaralanmıştı. Son olarak Trabzon'da annesiyle sokakta yürüyen 9 yaşındaki Alperen Yavuz'a yorgun mermi isabet etti. Peki 2023 yılında durum nasıl? Uyarılar insanlar üzerinde etkili oldu mu? İşte detaylar...
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