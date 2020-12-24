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Yorgancıya verdi! İçinden para fışkırdı! Servet olarak saklanıyordu...

İHA
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Giriş: 24.12.2020 15:28
Güncelleme:24.12.2020 15:37
Son dakika haberi... Aydın'ın Karacasu ilçesinde 90 yıl önce servet olarak saklanan ve daha sonra unutulduğu için kaybolan paralar yaklaşık bir asır sonra yorgandan çıktı. Bir müşteri tarafından kabartılması için yorgancıya getirilen eski bir yorganın içine zamanında servet olarak saklanmış olan 1930 yılına ait paralar herkesi şaşırtırken, o zaman servet olarak saklanan paralar tedavülden kalkıp değerini yitirdiği için bugün hatıra olarak saklanmaya başlandı.

Son dakika haberi... Aydın'ın Karacasu ilçesinde 90 yıl önce servet olarak saklanan ve daha sonra unutulduğu için kaybolan paralar yaklaşık bir asır sonra yorgandan çıktı. Bir müşteri tarafından kabartılması için yorgancıya getirilen eski bir yorganın içine zamanında servet olarak saklanmış olan 1930 yılına ait paralar herkesi şaşırtırken, o zaman servet olarak saklanan paralar tedavülden kalkıp değerini yitirdiği için bugün hatıra olarak saklanmaya başlandı.

Yorgancıya verdi! İçinden para fışkırdı! Servet olarak saklanıyordu... YORGANCIYA VERDİ! İÇİNDEN PARA FIŞKIRDI! SERVET OLARAK SAKLANIYORDU...
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