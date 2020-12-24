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Yorgancıya verdi! İçinden para fışkırdı! Servet olarak saklanıyordu...

Son dakika haberi... Aydın'ın Karacasu ilçesinde 90 yıl önce servet olarak saklanan ve daha sonra unutulduğu için kaybolan paralar yaklaşık bir asır sonra yorgandan çıktı. Bir müşteri tarafından kabartılması için yorgancıya getirilen eski bir yorganın içine zamanında servet olarak saklanmış olan 1930 yılına ait paralar herkesi şaşırtırken, o zaman servet olarak saklanan paralar tedavülden kalkıp değerini yitirdiği için bugün hatıra olarak saklanmaya başlandı.

İHA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 15:27 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 15:47
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Yorgancıya verdi! İçinden para fışkırdı! Servet olarak saklanıyordu...

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 1971 yılında mesleğe başlayan ve bugün ilin en eski yorgancıları arasında yer alan Ahmet Küçükkonuklar, sahiplerinin izni ile ilginç bir para koleksiyonuna sahip oldu.

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Yorgancıya verdi! İçinden para fışkırdı! Servet olarak saklanıyordu...

Eskiden bankaların yaygın olmadığı dönemlerde altın ve para gibi değerlerin daha çok yastık ve yorganlarda saklandığını belirten Küçükkonuklar, kabartmak için açtığı bir yorganda yaklaşık bir asır önce servet olarak saklanmış demet demet para ile karşılaştı.

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Yorgancıya verdi! İçinden para fışkırdı! Servet olarak saklanıyordu...

Miras ve hatırası olduğu için kabartmaya getirilen yorgandaki paraların sahibinin ise bir süre önce vefat ettiği öğrenildi.

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Yorgancıya verdi! İçinden para fışkırdı! Servet olarak saklanıyordu...

Tadilat yapmak için evinin duvarını yıktı. Karşısına çıkan şeyin kapağını açtı gözlerine inanamadı.

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Yorgancıya verdi! İçinden para fışkırdı! Servet olarak saklanıyordu...

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde evlerinde tadilat yapan bir çift büyük bir sürprizle karşılaştı. Çift, mutfakta tadilat sırasında şifreli bir kasa buldu. Kasada para, rehber niteliğinde bir kitap ve iki fotoğraf bulundu.