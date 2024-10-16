16 Ekim 2024, Çarşamba
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama motosiklet çarptı! O anlar kamerada

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama motosiklet çarptı! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.10.2024 22:50
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama motosiklet çarptı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, yaşlı adam ağır yaralandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çatıda çıkan yangın diğer binalara sıçradı!
Çatıda çıkan yangın diğer binalara sıçradı!
Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı!
Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı!
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama motosiklet çarptı!
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama motosiklet çarptı!
3 bin yıldır uyuyan fay uyandı! Şiddetli sarsıntı panikletti
3 bin yıldır uyuyan fay uyandı! Şiddetli sarsıntı panikletti
8 yaşındaki çocuk beton mikserin altında kaldı!
8 yaşındaki çocuk beton mikserin altında kaldı!
Sinir krizi geçirdi, öfkesini ATM’den çıkardı!
Sinir krizi geçirdi, öfkesini ATM’den çıkardı!
Akaryakıt istasyonunda araç alev alev yandı!
Akaryakıt istasyonunda araç alev alev yandı!
Sahte linkle dolandırıcılık
Sahte linkle dolandırıcılık
Otobüste seyahat eden şahıs uyuşturucu ile yakalandı
Otobüste seyahat eden şahıs uyuşturucu ile yakalandı
Tescilli Kuytucak narı bahçede 20 lira
Tescilli Kuytucak narı bahçede 20 lira
Yüksek ivmede az hasar sevindirici
"Yüksek ivmede az hasar sevindirici"
Sular çekildi mezarlık gün yüzüne çıktı!
Sular çekildi mezarlık gün yüzüne çıktı!
Daha Fazla Video Göster