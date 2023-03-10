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Yolcu uçağında dehşet! Kırık kaşıkla...

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Giriş: 10.03.2023 09:16
ABD'de seyir halindeki yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Bir kişi uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalışırken yakalandı. Şüpheli fark edildiğini anladıktan sonra elindeki kırık metal kaşıkla kabin memuruna saldırdı.
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Yolcu uçağında dehşet! Kırık kaşıkla...
Yolcu uçağında dehşet! Kırık kaşıkla...
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