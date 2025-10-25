25 Ekim 2025, Cumartesi

Yolcu otobüsünün çarptığı ATV sürücüsü yaralandı

Yolcu otobüsünün çarptığı ATV sürücüsü yaralandı

Giriş: 25.10.2025 19:35
Kaza, Emirdağ ilçesine bağlı Gömü beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.T., yönetimindeki 45 AGA 332 plakalı yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü T.D.’nin kullandığı plakasız ATV ile çarpıştı. Kazada T.D., yaralanırken, ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
