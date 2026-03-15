İsrail'in amacı Lübnan'ı 2. Gazze yapmak!

Katil İsrail ordusu, Gazze’de yürüttüğü katliam senaryosunu şimdi de Lübnan topraklarına taşıyor. Başkent Beyrut ve Lübnan’ın güneyini yoğun bombardıman altında tutan İsrail, bir yandan Hizbullah’ı hedef aldığını iddia ederken diğer yandan sivil halkı göçe zorlayarak bölgeyi insansızlaştırıyor. Lübnan topraklarının yüzde 20’sini kapsayan tahliye emirleri ve sokaklara taşan bir milyon mültecinin dramı, "Lübnan’da ikinci bir Gazze mi yaşanıyor?" sorusunu dünya gündemine taşıdı. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun Beyrut'tan aktardı.