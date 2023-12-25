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Yol açma çalışması yapan iş makinesi devrildi! 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2023 09:23
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar nedeniyle kapanan yolu açma çalışmasına katılan iş makinesinin uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, kayıp 2 kişiyi arama ve kurtarma çalışması sürüyor.
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