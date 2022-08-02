02 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları YKS’de derece yaptığını söyledi, gerçek ortaya çıktı!

YKS’de derece yaptığını söyledi, gerçek ortaya çıktı!

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.08.2022 15:27
Manisa'da 2 çocuk annesi Filiz Sert, liseyi açıktan bitirerek 3,5 ayda üniversite sınavına hazırlandığını ve eşit ağırlık alanında Türkiye 1671'incisi olduğunu söylemişti. Savcı olmak istediğini de ekleyen Sert’in, gösterdiği 2022 YKS belgesinin sahte olduğu gerçeği şoke etti.
YKS’de derece yaptım demişti meğer...
YKS'de derece yaptım demişti meğer...
Böyle meydan kavgası görülmedi!
Böyle meydan kavgası görülmedi!
Ücretsiz konaklama yaşı 30’a yükseltildi
Ücretsiz konaklama yaşı 30'a yükseltildi
Boşanma davasında köpeğe nafaka
Boşanma davasında köpeğe nafaka
Adana’da yarış sonrası şoke eden olay!
Adana'da yarış sonrası şoke eden olay!
İETT otobüsünün motoru yandı!
İETT otobüsünün motoru yandı!
Vahşice katledilmişti! Son konuşmaları ortaya çıktı
Vahşice katledilmişti! Son konuşmaları ortaya çıktı
Boks ringlerini aratmadılar!
Boks ringlerini aratmadılar!
Epilasyon yaptırmak istedi başına gelmeyen kalmadı
Epilasyon yaptırmak istedi başına gelmeyen kalmadı
Rehin alınan kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Rehin alınan kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Küçük çocuk denizde öyle bir şey yaşadı ki...
Küçük çocuk denizde öyle bir şey yaşadı ki...
Evine çağırdı ’öpüşerek başlamalıyız’ dedi!
Evine çağırdı 'öpüşerek başlamalıyız' dedi!
Daha Fazla Video Göster