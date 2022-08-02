YKS’de derece yaptığını söyledi, gerçek ortaya çıktı!

Manisa'da 2 çocuk annesi Filiz Sert, liseyi açıktan bitirerek 3,5 ayda üniversite sınavına hazırlandığını ve eşit ağırlık alanında Türkiye 1671'incisi olduğunu söylemişti. Savcı olmak istediğini de ekleyen Sert’in, gösterdiği 2022 YKS belgesinin sahte olduğu gerçeği şoke etti.