Sındırgı’da depremin yaraları sarılıyor: Dev konut projesinde sona yaklaşıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen şiddetli depremlerin ardından devletin tüm imkanları seferber edildi. 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde yaşanan sarsıntıların izlerini silmek için başlatılan dev konut hamlesi hız kesmeden devam ederken, depremzedeler için inşa edilen kalıcı konutlar bölgede yükselmeye başladı. A Haber Muhabiri Vedat Sezer, bölgedeki son durumu ve yürütülen hummalı çalışmaları yerinden aktardı.