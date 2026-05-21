İsrail’in hukuksuzluğuna maruz kalan Sumud Filosu aktivistleri Türkiye’ye dönüyor

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ancak uluslararası sularda İsrail’in korsanvari müdahalesiyle karşı karşıya kalan Sumud Filosu aktivistleri, Türkiye’ye getiriliyor. Türk Hava Yolları’na ait üç uçakla İsrail’den havalanan ve aralarında 85 Türk vatandaşının da bulunduğu 428 aktivistin, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na ulaşması bekleniyor. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, bölgedeki sıcak gelişmeleri ve aktivistlerin Türkiye’ye geliş sürecini anbean aktardı.