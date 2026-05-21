ABD'nin 168 çocuğu katlettiği İran'daki okulu A Haber görüntüledi

İran’ın güneyindeki Minab kentinde 28 Şubat’ta düzenlenen saldırının ardından 168 çocuğun öldürüldüğü okuldan geriye enkaz kaldı. A Haber o okulu görüntülerken muhabirimiz Ekber Karabağ İranlı annelere mikrofon uzattı. Bölgede yas sürerken aileler ve vatandaşlar çocukların anısına helva dağıttı. Acılı aileler saldırıya tepki göstererek ABD'nin yaşattıklarının unutulmamasını istedi. Öte yandan enkaz alanında çocuklara ait Kur’an-ı Kerim, ders kitapları, okul çantaları ve kişisel eşyalar sergilenmeye başlandı.