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YKS sınavına yetişmek isterken canından oluyordu! İstanbul'da korkunç kaza |Video

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Giriş: 27.06.2020 14:28
Güncelleme:27.06.2020 19:39
İstanbul'da YKS sınavına yetişmek isteyen genç otomobiliyle kırmızı ışıkta geçince kaza yaptı. Kazada 4 kişi yaralandı. kaza sonrası sınava da yetişemeyen genç gözyaşlarına boğuldu. Korkunç kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ehliyetle sınava giremeyince evden kimliğini almak için aracına atladı ama ölümden döndü.

Feci kazanın adresi İstanbul Beşiktaş...

Etiler'de ehliyetle giremediği için evden kimliğini alarak sınava yetişmeye çalışan genç kırmızı ışıkta geçince dehşeti yaşadı.

Gencin kontrolündeki otomobil cadde üzerinde dönüş yapan taksiye çarptı.

Kaza sonucu 4 kişi yaralanırken, feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

4 kişinin yaralandığı kaza sonrası sınava da yetişemeyen genç gözyaşlarına boğuldu


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