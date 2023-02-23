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Yılların birikimi o ayakkabıdaydı! Yanlışlıkla altın dolu ayakkabıyı da gönderdiler

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Giriş: 23.02.2023 12:03
Deprem bölgesine yurdun dört bir yanından yardım yağıyor. Trabzonlu Akyasan ailesi de bir koli hazırladı Gaziantep'e gönderdi. Ama kolinin içine yılların birikimi olan altınlarını da koymuşlardı.
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Yılların birikimi o ayakkabıdaydı! Yanlışlıkla...
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