Yılların birikimi o ayakkabıdaydı! Yanlışlıkla altın dolu ayakkabıyı da gönderdiler

Deprem bölgesine yurdun dört bir yanından yardım yağıyor. Trabzonlu Akyasan ailesi de bir koli hazırladı Gaziantep'e gönderdi. Ama kolinin içine yılların birikimi olan altınlarını da koymuşlardı.

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