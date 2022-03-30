30 Mart 2022, Çarşamba
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Yılın en güzel Van kedisi ‘Mia’ ilgi odağı
Van’da bu yıl 6’ncısı düzenlenen ‘Van Kedisi Güzellik Yarışması’nda jüri üyelerinden tam puan alarak birinci olan ‘Mia’ isimli kedi, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu