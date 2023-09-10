10 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları "Yıldız Tozu" ilk gösterimini yaptı

"Yıldız Tozu" ilk gösterimini yaptı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2023 16:58
Güncelleme:10.09.2023 16:58
Yazar Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanarak beyaz perdeye aktarılan "Yıldız Tozu" sinema filmi vizyon öncesi ilk gösterimini yaptı. Gösterimin yapıldığı salonda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de filmi çocuklarla birlikte izledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yıldız Tozu ilk gösterimini yaptı
"Yıldız Tozu" ilk gösterimini yaptı
İzmir’de yüksek su faturası tepkisi
İzmir’de yüksek su faturası tepkisi
Evi olmayana yeni kampanya geliyor
Evi olmayana yeni kampanya geliyor
Oltaya takılan dev şaşkına çevirdi!
Oltaya takılan dev şaşkına çevirdi!
Sevil Seyhan A Haber’de
Sevil Seyhan A Haber’de
8 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak!
8 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak!
Beslenme çantasında neler olmalı?
Beslenme çantasında neler olmalı?
Genç kızın yüzüne kaldırım taşı attılar
Genç kızın yüzüne kaldırım taşı attılar
Sancaktepe’de tekel bayisinde silahlı saldırı
Sancaktepe'de tekel bayisinde silahlı saldırı
Canlı yayında boğazını kesti!
Canlı yayında boğazını kesti!
Otomobiline çarpan aracı dakikalarca tekmeledi
Otomobiline çarpan aracı dakikalarca tekmeledi
Meteoroloji’den 6 il için uyarı
Meteoroloji'den 6 il için uyarı
Daha Fazla Video Göster