Yılbaşında kısıtlama saatleri nasıl olacak? Yılbaşı kısıtlaması ne zaman başlayacak? Canlı yayında anlattı

4 günlük yılbaşı kısıtlaması için geri sayım başladı. Kısıtlamanın ayrıntıları da İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile belirlendi. Yılbaşında kısıtlama saatleri nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır İstanbul'dan aktardı.

4 günlük yılbaşı kısıtlaması için geri sayım başladı. Kısıtlamanın ayrıntıları da İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile belirlendi. Yılbaşında kısıtlama saatleri nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır İstanbul'dan aktardı.