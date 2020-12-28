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Yılbaşında kısıtlama saatleri nasıl olacak? Yılbaşı kısıtlaması ne zaman başlayacak? Canlı yayında anlattı

A Haber
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Giriş: 28.12.2020 11:39
4 günlük yılbaşı kısıtlaması için geri sayım başladı. Kısıtlamanın ayrıntıları da İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile belirlendi. Yılbaşında kısıtlama saatleri nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır İstanbul'dan aktardı.

4 günlük yılbaşı kısıtlaması için geri sayım başladı. Kısıtlamanın ayrıntıları da İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile belirlendi. Yılbaşında kısıtlama saatleri nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır İstanbul'dan aktardı.

Yılbaşı tatili kaç gün olacak? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlıyor? O tarihe dikkat YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK? YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR? O TARİHE DİKKAT
Beklenen açıklama: Yılbaşı yasağı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı hangi tarihte başlayacak? BEKLENEN AÇIKLAMA: YILBAŞI YASAĞI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA BAŞLIYOR? 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?
Son dakika: 81 il valiliğine gönderildi! İçişleri Bakanlığından yılbaşı genelgesi! SON DAKİKA: 81 İL VALİLİĞİNE GÖNDERİLDİ! İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN 'YILBAŞI' GENELGESİ!
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