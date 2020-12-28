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Yılbaşında kısıtlama saatleri nasıl olacak? Yılbaşı kısıtlaması ne zaman başlayacak? Canlı yayında anlattı
4 günlük yılbaşı kısıtlaması için geri sayım başladı. Kısıtlamanın ayrıntıları da İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile belirlendi. Yılbaşında kısıtlama saatleri nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır İstanbul'dan aktardı.
4 günlük yılbaşı kısıtlaması için geri sayım başladı. Kısıtlamanın ayrıntıları da İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile belirlendi. Yılbaşında kısıtlama saatleri nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır İstanbul'dan aktardı.