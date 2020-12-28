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Yılbaşı tatili kaç gün olacak? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlıyor? O tarihe dikkat
Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala, milyonlarca vatandaş kısıtlamanın başlayacağı tarihi araştırıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile yılbaşı yasağının detayları belli oldu. Peki, yılbaşı tatili kaç gün olacak? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte konu hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 28.12.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 10:11
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