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Haberler Galeri Yılbaşı tatili kaç gün olacak? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlıyor? O tarihe dikkat

Yılbaşı tatili kaç gün olacak? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlıyor? O tarihe dikkat

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala, milyonlarca vatandaş kısıtlamanın başlayacağı tarihi araştırıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile yılbaşı yasağının detayları belli oldu. Peki, yılbaşı tatili kaç gün olacak? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte konu hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 10:11
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Yılbaşı tatili kaç gün olacak? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlıyor? O tarihe dikkat

Yılbaşı tatili kaç gün olacak? Yılbaşı için geri sayım başladı. Koronavirüs salgınıyla mücadele içinde geçirilen 2020 yılının bitmesine sayılı günler kala, yılbaşı tatili hakkında araştırmalar hız kazandı. Yılbaşı resmi tatilinin yanı sıra en çok merak edilen konular arasında sokağa çıkma yasağı yer aldı. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, yılbaşı tatili kaç gün olacak? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte cevaplar...

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Yılbaşı tatili kaç gün olacak? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlıyor? O tarihe dikkat

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

1 Ocak resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu sene 1 Ocak Cuma gününe denk geldiği için hafta sonu tatili ile birlikte 3 gün tatil yapılabilecek.

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Yılbaşı tatili kaç gün olacak? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlıyor? O tarihe dikkat

YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak.

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Yılbaşı tatili kaç gün olacak? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlıyor? O tarihe dikkat

YILBAŞI YASAĞINDA MARKET, FIRIN, MANAV, KASAP, BALIKÇI AÇIK MI?

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderilen genelge kapsamındaki usul ve esaslar 1, 2 ve 3 Ocak tarihlerinde de geçerli olacak. Buna göre, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

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Yılbaşı tatili kaç gün olacak? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlıyor? O tarihe dikkat

YILBAŞINDA LOKANTA VE RESTORANLAR AÇIK MI?

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.